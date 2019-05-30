بالصور.. دوريات تبوك البحرية تنقذ ثلاثة مواطنين من الغرق

تمكنت الدوريات البحرية بمنطقة تبوك، التابعة لقطاع حرس الحدود بالبدع، صباح أمس الأربعاء، من إنقاذ ثلاثة أشخاص تعرض قاربهم للانقلاب في عرض البحر.
وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك، المقدم البحري فهد بن صالح العنزي، أن غرفة القيادة والسيطرة بقطاع حرس الحدود بالبدع، تلقت اتصالاً من مواطن يطلب المساعدة بعد تعرض قاربه -وعلى متنه شخصان آخران معه- للانقلاب في عرض البحر .
وأضاف العنزي: على الفور تمت مباشرة الواقعة، وتوجيه الدوريات البحرية إلى الموقع المحدد، وتم إنقاذ الاشخاص، وإجراء الإسعافات الأولية، وتقديم المساعدة اللازمة لهم، وهم بصحة جيدة ولله الحمد.
وحتّ العنزي، عموم المواطنين والمقيمين من المتنزهين ومرتادي الشواطئ، إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع قواعد السلامة، مذكرًا برقم التواصل مع طوارئ حرس الحدود (٩٩٤)، في الحالات الطارئة.
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