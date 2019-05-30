«جوازات القصيم» تواصل أعمالها أثناء إجازة عيد الفطر

تواصل إدارة جوازات منطقة القصيم، والإدارات التابعة لها بمحافظات الرس وعنيزة، وكذلك إدارة وشعب الوافدين في محافظات المنطقة العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك؛ لتقديم الخدمات للمراجعين. وبيّن مدير جوازات المنطقة اللواء مساعد بن راشد الرومي، أن الإدارة تقوم باستقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية التي تعذر تنفيذها عبر خدمات الجوازات الإلكترونية، داعيًا المواطنين والمقيمين الاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية «أبشر، مقيم» التي يمكن عن طريقها تنفيذ معظم الخدمات دون الحاجة لمراجعة الجوازات.

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