العساف يؤكد دعم السعودية القضية الفلسطينية وقضايا الأمة الإسلامية كلها

أكد وزير الخارجية إبراهيم العساف دعم المملكة الكامل لكل قضايا الوطن العربي والأمة الإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة.

وقال العساف، في كلمته على هامش الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية، إن عالمنا الإسلامي يمر بمتغيرات وتحديات بالغة الدقة والخطورة.

وتطرق العساف إلى القضية السورية مؤكدًا ضرورة البحث عن حل سياسي وتضافر كل الجهود المخلصة، وأن نقف جميعًا قلبًا وقالبًا مع أي جهود، كما أكد وقوف المملكة مع السودان ودعمها الكامل للمجلس العسكري.

وأشار العساف إلى إدانة المملكة لما يتعرض له المسلمون في ميانمار، مؤكدًا دعم المملكة لهم.

وقال العساف إن المملكة متمسكة بمحاربة الإرهابي والوقوف ضد مصادر تمويله.

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وعقد وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، اجتماعهم التحضيري للدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في مكة المكرمة 31 مايو الجاري، تحت شعار: «يدًا بيد نحو المستقبل».

ومن المقرر أن يرفع وزراء خارجية المنظمة - التي تضم في عضويتها 57 دولة - مشروع البيان الختامي إلى القمة الإسلامية لاعتماده.

وتناقش القمة، التي يتزامن انعقادها مع الذكرى الخمسين لتأسيس منظمة التعاون الإسلامي، العديد من القضايا والتحديات التي تواجه العالم الإسلامي من أجل بلورة موقف موحد تجاهها.

وتبحث القمة أيضًا الأوضاع الراهنة في كل من سوريا، اليمن، ليبيا، السودان، الصومال، وأفغانستان، إضافة إلى التطورات الأخيرة المتعلقة بإطلاق صواريخ من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية، وما يمثله ذلك من عدوان سافر على بلاد الحرمين، وتهديد للأمن الإقليمي والدولي.

وتتطرق القمة كذلك إلى قضايا الأقليات المسلمة و«الإسلاموفوبيا»، وغيرها من القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تعنى بها المنظمة.