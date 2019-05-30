السعودية اليوم / ضيوف الرحمن يتسابقون إلى الخيرات بالمسجد الحرام .. ويشيدون بالخدمات



مكة المكرمة 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واس

يتسابق قاصدو المسجد الحرام إلى اغتنام فضائل هذه الليالي المباركة التي فيها ليلة القدر، ويفضلون قضائها في بيت الله الحرام حيث أطهر بقعة خلقها الله على وجه الأرض، هي قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم، حيث يتسابقون في الخيرات لإدراك ليلة القدر وهي الليلة التي أنزل الله فيها القرآن الكريم، وهي ليلة خيرٌ من ألف شهر, فيها يعتق الله عبادًا له من النار.

هنا مئات الآلاف في البيت العتيق يتضرعون لربهم، طالبين منه الرحمة والمغفرة والرضوان، وأشاد عدد من قاصدي المسجد الحرام بالخدمات المتميزة والكبيرة في العشر الأواخر من الشهر الفضيل التي تقدمها الجهات الحكومية وخاصة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي.

وقال محمد فيروز من الهند: أحرص على القدوم إلى المسجد الحرام في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لعلي أدرك ليلة القدر، كما أنني أتيت إلى هنا معتمرًا في هذا اليوم المبارك، ووصلت للمسجد الحرام بكل يسرٍ وسهولة, فالطريق كان سالكًا ولله الحمد, كما أن هناك أبوابًا مخصصة للمحرمين وأخرى لغيرهم.

من جانبه بين عمر بلحاج من المغرب، أنه يزور المسجد الحرام كل عام ويعجز لسانه عن التعبير عما يراه من تطور في الخدمات الهائلة، خاصةً في مجال البناء والتشييد التي روعي فيها إدارة الحشود وتوفير الأجواء المناسبة من حيث التهوية وعمليات التبريد, وقال: عندما نحكي لأهلنا في المغرب ما نراه لا يصدقون، ولكن الذين يزورون الحرم معي ويشاهدون بأعينهم يقولون لقد نقلت لنا صورة حقيقية، بل إننا نرى ونشاهد خدمات أعظم من الخدمات التي سمعنا عنها، وحول تنظيم الحشود داخل المسجد الحرام أكد بلحاج أن تنظيمها يتم بطريقة رائعة وجميلة.

وقال محمد صديق خان من بنجلاديش، هنا في جنبات المسجد الحرام ترتفع الأكف للحي القيوم لطلب الرحمة والمغفرة فمن يقبلهم غير الله؟ ولأن العبرة بالخواتيم, ما زال في الشهر بقية, بقيت أيام قليلة قد تكون فيها ليلة القدر, وفيها الليلة الأخيرة التي يكرم الله فيها عباده بالمغفرة وجزيل الأجر, ونصح إخوانه المسلمين أن يستغلوا هذه العشر المباركة خاصةً في ظل توفير أفضل الخدمات المقدمة من حكومة المملكة العربية

وفي جو روحاني مفعم بالراحة والاستقرار قال فرمان من إندونيسيا: بفضل الله ثم بفضل ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين من خدمات، وما جندته من طاقات بشرية وآلية، جعلتني أؤدي عبادتي وأتقرب إلى الله وأنا مرتاح الجسد, مطمئن القلب وأتسابق مع إخوتي المعتكفين في المسجد الحرام لختم القرآن الكريم في كل ليلة، منتهزين كل دقيقة تمر علينا في هذا المكان العظيم.

// انتهى //

01:11ت م

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مكة المكرمة 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واسيتسابق قاصدو المسجد الحرام إلى اغتنام فضائل هذه الليالي المباركة التي فيها ليلة القدر، ويفضلون قضائها في بيت الله الحرام حيث أطهر بقعة خلقها الله على وجه الأرض، هي قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم، حيث يتسابقون في الخيرات لإدراك ليلة القدر وهي الليلة التي أنزل الله فيها القرآن الكريم، وهي ليلة خيرٌ من ألف شهر, فيها يعتق الله عبادًا له من النار.هنا مئات الآلاف في البيت العتيق يتضرعون لربهم، طالبين منه الرحمة والمغفرة والرضوان، وأشاد عدد من قاصدي المسجد الحرام بالخدمات المتميزة والكبيرة في العشر الأواخر من الشهر الفضيل التي تقدمها الجهات الحكومية وخاصة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي.وقال محمد فيروز من الهند: أحرص على القدوم إلى المسجد الحرام في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لعلي أدرك ليلة القدر، كما أنني أتيت إلى هنا معتمرًا في هذا اليوم المبارك، ووصلت للمسجد الحرام بكل يسرٍ وسهولة, فالطريق كان سالكًا ولله الحمد, كما أن هناك أبوابًا مخصصة للمحرمين وأخرى لغيرهم.من جانبه بين عمر بلحاج من المغرب، أنه يزور المسجد الحرام كل عام ويعجز لسانه عن التعبير عما يراه من تطور في الخدمات الهائلة، خاصةً في مجال البناء والتشييد التي روعي فيها إدارة الحشود وتوفير الأجواء المناسبة من حيث التهوية وعمليات التبريد, وقال: عندما نحكي لأهلنا في المغرب ما نراه لا يصدقون، ولكن الذين يزورون الحرم معي ويشاهدون بأعينهم يقولون لقد نقلت لنا صورة حقيقية، بل إننا نرى ونشاهد خدمات أعظم من الخدمات التي سمعنا عنها، وحول تنظيم الحشود داخل المسجد الحرام أكد بلحاج أن تنظيمها يتم بطريقة رائعة وجميلة.وقال محمد صديق خان من بنجلاديش، هنا في جنبات المسجد الحرام ترتفع الأكف للحي القيوم لطلب الرحمة والمغفرة فمن يقبلهم غير الله؟ ولأن العبرة بالخواتيم, ما زال في الشهر بقية, بقيت أيام قليلة قد تكون فيها ليلة القدر, وفيها الليلة الأخيرة التي يكرم الله فيها عباده بالمغفرة وجزيل الأجر, ونصح إخوانه المسلمين أن يستغلوا هذه العشر المباركة خاصةً في ظل توفير أفضل الخدمات المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية , مؤكدًا أن الجميع يسعد ويرتاح قلبه عندما يزور المسجد الحرام أو المسجد النبوي، ويشاهد الخدمات المقدمة، فهي خدمات متميزة وتقدم بشكل مجاني ولا نجد هنا إلا كل حفاوة وتقدير واحترام.وفي جو روحاني مفعم بالراحة والاستقرار قال فرمان من إندونيسيا: بفضل الله ثم بفضل ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين من خدمات، وما جندته من طاقات بشرية وآلية، جعلتني أؤدي عبادتي وأتقرب إلى الله وأنا مرتاح الجسد, مطمئن القلب وأتسابق مع إخوتي المعتكفين في المسجد الحرام لختم القرآن الكريم في كل ليلة، منتهزين كل دقيقة تمر علينا في هذا المكان العظيم.// انتهى //01:11ت م0247

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.