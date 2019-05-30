السعودية اليوم / رئاسة شؤون الحرمين ترحب بضيوف خادم الحرمين الشريفين داخل المسجد الحرام بـ (١١) شاشة إلكترونية



مكة المكرمة 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واس

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بعرض (11) شاشة ترحيبية داخل المسجد الحرام وساحاته، للترحيب بضيوف خادم الحرمين الشريفين قادة الوفود المشاركة في قمم مكة الثلاث (الخليجية والعربية والإسلامية) التي تستضيفها المملكة بجوار المسجد الحرام في مكة المكرمة، خلال الفترة من 25 - 27 رمضان لهذا العام.

وتم توزيع الشاشات داخل المسجد الحرام حيث تم وضع شاشة في برج الصفوة، وشاشة مبنى الرئاسة، وأجياد المواجهة للساحات، والشاشة الكبيرة في القشاشية، و 7 شاشات طولية عند باب الملك فهد وباب إسماعيل عليه السلام ومبنى الرئاسة، وعرض المحتوى الترحيبي على الشاشات جاء بالتعاون مع وكالة الأنباء

// انتهى //

01:02ت م

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مكة المكرمة 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واسقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بعرض (11) شاشة ترحيبية داخل المسجد الحرام وساحاته، للترحيب بضيوف خادم الحرمين الشريفين قادة الوفود المشاركة في قمم مكة الثلاث (الخليجية والعربية والإسلامية) التي تستضيفها المملكة بجوار المسجد الحرام في مكة المكرمة، خلال الفترة من 25 - 27 رمضان لهذا العام.وتم توزيع الشاشات داخل المسجد الحرام حيث تم وضع شاشة في برج الصفوة، وشاشة مبنى الرئاسة، وأجياد المواجهة للساحات، والشاشة الكبيرة في القشاشية، و 7 شاشات طولية عند باب الملك فهد وباب إسماعيل عليه السلام ومبنى الرئاسة، وعرض المحتوى الترحيبي على الشاشات جاء بالتعاون مع وكالة الأنباء السعودية (واس).// انتهى //01:02ت م0245

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