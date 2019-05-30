السعودية اليوم / "التحلية" تزيد إمداداتها من المياه المحلاة 300 ألف م3 يومياً لجدة"



الرياض 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واس

تأكيداً لنجاح خطتها التشغيلية نجحت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في تحقيق زيادة في الإمداد بلغت 300 ألف متر مكعب يومياً من المياه المحلاة لمدينة جدة ، حيث ارتفعت الكميات المنتجة من (مليون ومائة وعشرين ألف متر مكعب يومياً العام 2017) إلى (مليون وأربعمائة وعشرين ألف متر مكعب يومياً من المياه المحلاة العام الحالي 2019م).

وأرجعت المؤسسة الزيادة في إمداد المياه المحلاة إلى الخطط والاستعدادات المبكرة لمواكبة زيادة الطلب على المورد المائي وذلك بتنفيذ عدد من مشروعات الإنتاج والنقل ومنها توسيع وترقية نظام نقل الشعيبة - جدة قويزة ومحطة تحلية القطاع الخاص .

كما أن الشراكة المثمرة مع شركة المياه الوطنية وشركات إنتاج القطاع الخاص وبالتنسيق والتعاون المستمر أدت إلى تحسين خدمة الإنتاج والإمداد والذي كان نتاجه مؤخراً إغلاق محطة الفيصلية ومحطة تعبئة كيلو 14 ثاني أكبر محطة أشياب بجدة، والاستغناء عن أكثر من 4 آلاف صهريج مياه.

وأكدت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة استمرار كافة الجهود التخطيطية والتنسيقية لتحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات التي تساعد على تلبية الطلب المتزايد من المياه المحلاة، وتحقيق الأمن المائي الذي يُعد أحد أبرز أهداف رؤية المملكة 2030.

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