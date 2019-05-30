السعودية اليوم / توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور في الكاميرون



الرياض 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واس

وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمركز خادم الحرمين الشريفين الإسلامي في ياوندي بجمهورية الكاميرون، هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من التمور في مختلف محافظات ومدن الكاميرون، وسط إشادة الشعب الكاميروني بجهود المملكة في دعمها ومساندتها لكافة المسلمين في العالم.

وبلغ عدد التمور التي تم توزيعها خمسة أطنان، حيث أكد المواطنون على استقبالهم الهدية الغالية، إذ أن خيرات المملكة تمتد لدول العالم.

وأثنى الشعب على الجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- في خدمة الإسلام والمسلمين، ووقوفها مع المسلمين وقضاياهم في جميع أنحاء العالم, داعين الله أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار.

كما نوهوا بالبرامج التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالمركز الإسلامي في ياوندي، من برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، وتوزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور، وكذلك برنامج الإمامة في رمضان، وتوزيع المصاحف في شتى الكاميرون.

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