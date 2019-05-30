السعودية اليوم / الشيخ السديس يتفقد أعمال إدارة الحشود بالمسجد الحرام



مكة المكرمة 24 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واس

تفقد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أعمال إدارة الحشود بالمسجد الحرام، مؤكداً ضرورة بذل أقصى الجهود ومضاعفة الأعمال مراعاة للكثافة التي يشهدها الحرم المكي الشريف خلال الأيام الحالية.

واستعرض معاليه تقريراً مرئياً يرصد حركة قاصدي المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك، ويوضح حركة الحشود مما يساعد في عمل الدراسات والمقترحات الخاصة بالحشود والتي تسهم في ضمان انسيابية الحركة داخل المسجد الحرام وفي ساحاته والمرافق الخاصة به.

كما أشاد الرئيس العام بالجهود التي تقدمها الإدارة العامة للأمن والسلامة والحشود والإدارات التابعة لها، من تعاون مشترك وفعال مع رجال الأمن في تنظيم الحشود وإداراتها، تيسيراً على ضيوف بيت الله الحرام.

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