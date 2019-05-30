

حائل 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واس

‏قلد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بقصر أجا مساء اليوم، مدير مرور منطقة حائل العقيد دحيم بن سالم الشبرمي رتبة عميد.

وقلد سموه مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة العقيد سلوم بن مسعد النفيعي رتبة عميد.

وقلد سموه مدير السلامة المرورية بمرور المنطقة المقدم هزاع بن مصلح المطيري رتبة عقيد.

وأعرب الأمير فيصل بن فهد بن مقرن عن تهنئته للجميع، متمنياً لهم التوفيق وخدمة الوطن على أكمل وجه بإذن الله.

حضر تقليد الرتب وكيل إمارة منطقة حائل المكلف عادل بن صالح آل الشيخ ومدير شرطة منطقة حائل اللواء عثمان المحيميد.

// انتهى //

00:27ت م

0235





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو نائب أمير حائل يقلد مدير المرور ومدير مكافحة المخدرات بالمنطقة رتبة عميد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.