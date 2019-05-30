السعودية اليوم / الرئيس اليمني يصل جدة



جدة 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واس

وصل فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية إلى جدة اليوم، وذلك لحضور القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي اللتين ستعقدان بمكة المكرمة.

وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم ومعالي أمين محافظة جدة صالح التركي وسفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر والوزير المفوض بوزارة الخارجية رئيس بعثة الشرف إبراهيم بن سعد بن بيشان ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، وسفير اليمن لدى المملكة الدكتور شائع محسن الزنداني ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة الكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

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