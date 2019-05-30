السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تنظم ثلاث محاضرات نسائية في مصليات مكة المكرمة



الرياض 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واس

نظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة مكة المكرمة، اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان المبارك، عدداً من المحاضرات ضمن البرنامج الدعوي النسائي الذي انطلق بداية هذا الشهر الفضيل في مصليات مكة المكرمة القريبة من الحرم المكي.

حيث ألقت الداعية عائشة القحطاني محاضرتين، الأولى بعنوان "وما قدروا الله حق قدره" في مصلى الوقف بعد صلاة العصر، والمحاضرة الثانية بعنوان "الظلم العظيم" في مصلى الوقف بعد صلاة التراويح، كما ألقت الداعية جيهان السراج محاضرة بعنوان "دار المتقين" في مصلى التوحيد بعد صلاة العصر.

وتأتي هذه المحاضرات ضمن البرنامج التوعوي والإرشادي الذي تنظمه الوزارة خلال شهر رمضان المبارك للقيام بواجب الدعوة إلى الله، ونشر العلم النافع بين أوساط النساء من خلال مشاركة الداعيات المؤهلات لتبصيرهم بأمور الدين وما ينفع الأسرة المسلمة خلال شهر رمضان المبارك.

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23:58ت م

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