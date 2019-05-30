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العساف: عالمنا الإسلامي يمر بتحديات خطيرة.. وإيران تواصل تدخلاتها بالمنطقة
متابعات الخليج 365 - الرياض
تسلمت المملكة العربية السعودية رئاسة دورة منظمة التعاون الإسلامي، التي تقام حاليًّا في مكة المكرمة، حيث بدأت أعمال المؤتمر التحضيري لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي.
وقال إبراهيم العساف وزير الخارجية: إن عالمنا الإسلامي يمر بتحديات أخطرها التدخل بشؤونه الداخلية.
وأضاف وزير الخارجية، أن إيران تواصل تدخلاتها في المنطقة، وجدد إدانة السعودية للعمليات الإرهابية التي ترمي إلى تهديد الإمدادات النفطية.
وتابع: “السعودية تجدد وقوفها إلى جانب الشعب السوداني وتعرب عن دعمها للمجلس العسكري”.
وعن أزمة مسلمي الروهينجا، قال: “نشدد على عودة اللاجئين الروهينغا إلى ميانمار وتحقيق العدالة”.
وتابع وزير الخارجية إبراهيم العساف أن القضية الفلسطينية وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه قضيتنا الأولى، ونقف قلبًا وقالبًا مع كل الجهود المخلصة لإيجاد حل سياسي في سوريا، وأكد على رفض المملكة للتدخلات الخارجية في ليبيا.
وأكد العساف أن السعودية تشجب استهداف ناقلات النفط قبالة الإمارات وتحذر من تداعياته.
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