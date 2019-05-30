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وزراء الخارجية يعقدون اجتماعًا تحضيريًّا للقمم الثلاث في مكة المكرمة

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2019-05-30

وزراء الخارجية يعقدون اجتماعًا تحضيريًّا للقمم الثلاث في مكة المكرمة

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

عقد وزراء الخارجية اجتماعًا تحضيريًّا للقمم الثلاث الخليجية والعربية والإسلامية، والتي من المقرر أن تنطلق غدًا في مكة المكرمة.

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وتستضيف مكة المكرمة القمة الإسلامية في دورتها العادية يوم الجمعة 31 مايو، إلى جانب قمتين طارئتين عربية وخليجية يوم الخميس 30 مايو، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتبحث القمم الثلاث الاعتداءات الإرهابية على الخليج، ممثلة في مهاجمة سفن قبالة ساحل الفجيرة الإماراتي، ومحطتي نفط تابعتين لشركة أرامكو في منطقة المدينة بالسعودية.





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