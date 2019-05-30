شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يوجه ببذل أقصى الجهود لخدمة الوفود الإعلامية للقمم الـ3 بمكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

تفقد وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة أمس (الأربعاء)، المركز الإعلامي الذي أعدته الوزارة بأحد الفنادق في مكة، لتغطية أعمال القمتين الطارئتين الخليجية والعربية والقمة الإسلامية.

واطلع الشبانة على جاهزية الخدمات الفنية والتسهيلات التي وفرتها الوزارة لخدمة الإعلاميين الموفدين من أبرز وسائل الإعلام العربية والإسلامية والعالمية، إضافة إلى المراسلين الأجانب المعتمدين في المملكة، وممثلي وسائل الإعلام المحلية، لتغطية القمم الثلاث.

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ووقف وزير الإعلام على التجهيزات الفنية التي وفرتها الوزارة في المركز الإعلامي الذي يقدم الدعم والمساعدة والتسهيلات لضيوف القمة من الإعلاميين المشاركين في تغطية أعمالها والذين يبلغ عددهم 390 إعلامياً دولياً، و59 قناة عالمية.

كما اطلع على الأجنحة المُشاركة في المركز الإعلامي التي من بينها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وجناح رئاسة الحرمين الشريفين، وكذلك جناح الأسر المنتجة المشارك في المركز.

ووجه وزير الإعلام بتوفير التسهيلات كافة للوفود الإعلامية، لنقل أحداث القمم الثلاث والتنسيقات في هذا الشأن، وبذل أقصى الجهود لتقديم خدمات مميزة للإعلاميين المشاركين، مرحباً بجميع الإعلاميين الذين قدموا للمملكة لتغطية أعمال القمم.