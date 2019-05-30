شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اليمني يصل إلى جدة لحضور القمتين العربية والإسلامية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) وصل رئيس الجمهورية اليمنية الرئيس عبدربه منصور هادي، إلى جدة أمس (الأربعاء)، وذلك لحضور القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الـ14 لمنظمة التعاون الإسلامي اللتين ستعقدان بمكة المكرمة. وصل رئيس الجمهورية اليمنية الرئيس عبدربه منصور هادي، إلى جدة أمس (الأربعاء)، وذلك لحضور القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الـ14 لمنظمة التعاون الإسلامي اللتين ستعقدان بمكة المكرمة. وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم، وأمين محافظة جدة صالح التركي، وسفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر، والوزير المفوض بوزارة الخارجية رئيس بعثة الشرف إبراهيم بن سعد بن بيشان، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، وسفير اليمن لدى المملكة الدكتور شائع محسن الزنداني، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة الكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.



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