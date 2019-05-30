شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك: «حرس الحدود» ينقذ 3 أشخاص من الغرق بعد انقلاب قاربهم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

تمكنت الدوريات البحرية بمنطقة تبوك التابعة لقطاع حرس الحدود بالبدع، صباح اليوم (الأربعاء)، من إنقاذ ثلاثة أشخاص تعرض قاربهم للانقلاب.

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وأوضح المتحدث باسم قيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك المقدم البحري فهد بن صالح العنزي أن غرفة القيادة والسيطرة بقطاع حرس الحدود بالبدع تلقت اتصالاً من مواطن يطلب المساعدة بعد تعرض قاربه، وعلى متنه شخصان آخران معه، للانقلاب في عرض البحر.

وأضاف أنه على الفور تمت مباشرة الواقعة، وتوجيه الدوريات البحرية إلى الموقع المحدد، وتم إنقاذ الاشخاص وإجراء الإسعافات الأولية وتقديم المساعدة اللازمة لهم، وهم بصحة جيدة ولله الحمد.

وحث المتحدث باسم قيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك عموم المواطنين والمقيمين من المتنزهين ومرتادي الشواطئ إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع قواعد السلامة، مذكراً برقم التواصل مع طوارئ حرس الحدود (994)، في الحالات الطارئة، لا قدر الله.