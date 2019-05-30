شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق سراح 280 نزيلاً في سجون محافظات الحدود الشمالية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عرعر)

أطلقت إدارة سجون منطقة الحدود الشمالية سراح 280 نزيلاً في مختلف سجون محافظات المنطقة، وذلك إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة حلول شهر رمضان، وذلك بمتابعة أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز.

وقال أمير منطقة الحدود الشمالية: إنه حرصاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على جمع شمل النزيل مع أسرته في شهر رمضان المبارك، باشرت اللجان المختصة المناط بها تنفيذ هذا العفو بالانعقاد للنظر في جميع معاملات نزلاء سجون منطقة الحدود الشمالية، وشمل العفو سجناء الحق العام الذين تنطبق عليهم القواعد المخصّصة لهذا العفو.

ودعا أمير المنطقة جميع السجناء ممن أطلق سراحهم للاستفادة من هذه المكرمة ليكونوا أعضاء فاعلين نافعين لأنفسهم ولأسرهم ولمجتمعهم ولوطنهم.