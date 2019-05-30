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رئيس الوزراء اللبناني يصل إلى جدة للمشاركة في القمتين العربية والإسلامية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

وصل دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، إلى جدة مساء اليوم (الأربعاء)، للمشاركة في القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الـ14 لمنظمة التعاون الإسلامي اللتين ستعقدان بمكة المكرمة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم، وأمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، وسفير المملكة لدى لبنان رئيس بعثة الشرف وليد بخاري، وسفير لبنان لدى المملكة فوزي كبارة، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة الكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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