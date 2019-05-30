شكرا لقرائتكم خبر عن العساف يبحث مع نظرائه في «الوفاق الليبية» وتونس والمغرب موضوعات القمة الإسلامية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف بقصر المؤتمرات بجدة اليوم (الأربعاء) وزير الخارجية بحكومة الوفاق الليبية محمد الطاهر سيالة، ووزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة. استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف بقصر المؤتمرات بجدة اليوم (الأربعاء) وزير الخارجية بحكومة الوفاق الليبية محمد الطاهر سيالة، ووزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة. وجرى خلال اللقاءات بحث العلاقات الثنائية بين المملكة والبلدان الشقيقة، إضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الإسلامية الـ14.



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