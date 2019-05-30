مصادرة 204 مواد تجميلية بمشاغل الجوف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - سكاكا أغلقت الفرق الرقابية التابعة لأمانة منطقة الجوف من خلال جولات فرقها النسائية على المشاغل ومحلات التجميل ثلاثة محلات ورصدت 24 مخالفة وأنذرت 17 محلا، كما صادرت 204 من المواد التجميلية لمخالفتها للاشتراطات الصحية. وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس درويش الغامدي، أن الزيارات النسائية للمحلات خلال العشرين يوما الماضية تأتي للتأكد من صلاحياتها وتطبيق الاشتراطات الصحية. وأكد على استمرار هذه الجولات للتأكد من سلامة المواد وما تقدمه تلك المشاغل وتطبيق أقصى العقوبات على المخالفين، داعيا الجميع إلى التعاون مع الأمانة والتبليغ في حال وجود شكاوى أو ملاحظات بالاتصال على مركز البلاغات على الرقم 940 على مدار الساعة.



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