7 معايير تحدد جاهزية مرافق الإيواء والأنشطة السياحية بالقصيم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل تركي المحارب - بريدة

وضعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم سبعة معايير للتأكد من التزام الأنشطة السياحية ومرافق الإيواء، وذلك بحسب ما كشف عنه مدير الفرع بالقصيم إبراهيم المشيقح.

وأشار إلى أن الهيئة استعدت لإجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام بإعداد خطة رقابية تبدأ مع بداية الإجازة وتتواصل حتى الخامس من شوال المقبل، مبينا أن الخطة التي سيطبقها الفرع ستركز على الأنشطة السياحية بشكل عام، والتي تنشط في أواخر رمضان وأيام عيد الفطر، لافتا إلى أن الهدف هو التأكد من جاهزية الأنشطة السياحية بمنطقة القصيم لاستقبال زوار المنطقة في هذه الفترة.

وأبان المشيقح أن الخطة الرقابية تستهدف زيارة أكثر من 30 منشأة إيواء في مدينة بريدة ومحافظات منطقة القصيم، للتأكد من نظاميتها وضبط المنشآت المخالفة، ومنها التي تعمل دون تراخيص من قبل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أو الجهات الحكومية الأخرى، إضافة إلى التأكد من الالتزام بالأسعار المحددة، وكذلك مدى استعداد الفنادق والوحدات السكنية لاستقبال ضيوف القصيم وتوفر وسائل الأمن والسلامة بها، فضلا عن نظافة هذه المرافق الإيوائية.

الخطة الرقابية للتأكد من جاهزية مرافق الإيواء:

-01 تستهدف زيارة أكثر من 30 منشأة إيواء

Advertisements

-02 التأكد من نظامية الأنشطة السياحية

-03 ضبط المنشآت المخالفة

-04 التأكد من الالتزام بالأسعار

-05 استعداد مرافق الإيواء

-06 توفر وسائل الأمن والسلامة

-07 نظافة المرافق الإيوائية