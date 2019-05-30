تغريم مطاعم وكافيهات نسائية بالسيح

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - السيح

غرمت وحدة الخدمات النسائية في بلدية الخرج أمس، مجموعة من المطاعم والكافيهات النسائية بمدينة السيح، بسبب مخالفات عدة للاشتراطات الصحية، وذلك خلال جولة رقابية مكثفة على مجموعة من المنشآت النسائية للتأكد من مطابقتها للشروط الصحية.

وشدد رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد البكيري على أهمية المتابعة الدائمة والجولات الرقابية لكل ما يقدم للمستهلك، من خلال التأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك، ومتابعة آلية تخزينها وتقديمها بشكل صحي يقلل من الأضرار الناتجة عن تناول بعض المنتجات.

وأفاد بأنه تم مصادرة كميات من المواد الغذائية، وتطبيق الغرامات اللازمة بحدها الأعلى بحق المخالفات المضبوطة بموجب لائحة المخالفات المعتمدة.