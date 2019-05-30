السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - مكة المكرمة تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا أمس من رئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو. وفي بداية الاتصال هنأ خادم الحرمين الشريفين الرئيس الإندونيسي بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، متمنيا له وللشعب الإندونيسي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. وأعرب ويدودو عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على التهنئة وصادق مشاعره الأخوية، كما أبدى تمنياته بالتوفيق والنجاح لأعمال القمة الإسلامية الـ 14 لمنظمة التعاون الإسلامي بمكة المكرمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان يتلقى اتصالا من رئيس إندونيسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.