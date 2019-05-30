أمريكا: إذا أخطأت إيران فسنرد بعنف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الكويت

ذكرت مصادر أمريكية أن التهديد الإيراني في الخليج ذو مصداقية، مشيرة إلى أن رد الولايات المتحدة سيكون قاسيا وعنيفا «إذا أخطأت إيران حساباتها».

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ونقلت صحيفة القبس الكويتية في عددها أمس، عن المصادر التي لم تكشف عنها القول: «لسنا متخوفين من شركاء إيران وخلاياها في المنطقة، لكننا نخشى سوء تقديرهم للموقف والرعونة بالتسرع بهجوم على أمريكا أو مصالحها بالخليج.. لأن ردنا سيكون سريعا وقاسيا وعنيفا جدا.. ضد الإيرانيين مباشرة وليس ضد شركائهم في المنطقة فحسب، فنحن سئمنا ادعاء إيران أن لا بصمات تدينها هنا وهناك.. نحن نعلم من يأتمرون بأمر إيران.. وفي حال أي تصرف خطأ سيكون ردنا رادعا وسريعا على إيران».

وأضافت المصادر: «الموضوع جاد وغير مطمئن، والمعلومات الموثوقة التي لدينا أخيرا تؤكد نية إيران من خلال شركائها افتعال أزمة محدودة تحديدا في العراق.. بإمكاننا أن ننتظر حدوث هذا الفعل ونتحمل بعض الأضرار المدروسة لنقوم بعدها بالرد على إيران، لكننا لا نود التأجيج».

وأكدت المصادر عدم توفر أي نية لتخفيف العقوبات على إيران كحل وسط.