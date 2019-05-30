العراق تسلم تركيا 188 طفلا داعشيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ بغداد
أكد المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى في العراق، القاضي عبدالستار البيرقدار أمس، أن محكمة التحقيق المركزية المسؤولة عن ملف الإرهاب والمتهمين الأجانب سلمت الجانب التركي 188 طفلا خلفهم داعش الإرهابي في العراق، بينهم بالغون بنسبة قليلة أدينوا بتهم تجاوز الحدود ونفاد فترة الإقامة وانتهت فترة محكوميتهم.
وأشار إلى أن عملية التسليم جرت بإشراف القضاء الذي رافقهم حتى ركوب الطائرة التي تقلهم إلى بلادهم، بحضور ممثل عن وزارة الخارجية العراقية وآخر عن سفارة تركيا في بغداد، ومنظمات دولية بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف».
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