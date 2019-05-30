تمديد فترة استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج إلى 30 شوال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة
وافق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل على توصيات اللجنة المشكلة من الإمارة ولجنة الكشف على إسكان الحجاج بتمديد فترة استقبال طلبات استخراج تصاريح إسكان الحجاج لهذا العام إلى 30 شوال، بعد انتهاء آخر مهلة لاستقبال طلبات إصدار التصاريح في 30 شعبان الماضي، بحسب رئيس لجنة إسكان الحجاج بمكة المكرمة المهندس عبدالله باجابر.
وأوضح باجابر لـ«مكة أن اللجنة درست الوضع الحالي، وأوصت بتمديد الفترة لمنح الفرصة لملاك المباني المتأخرين عن تقديم طلبات التجديد، وكذلك منح ملاك المساكن المتعثرة استكمال أوراقهم والحصول على التصاريح، مضيفا أن إجمالي عدد التصاريح التي أصدرتها اللجنة حتى أمس بلغت 3835 تصريحا، فيما لا يزال 217 تصريحا تحت الإجراء، سواء في المكاتب الهندسية أو في لجنة إسكان الحجاج.
وعبر رئيس لجنة إسكان الحجاج عن شكره لأمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل على هذه الخطوة التي ستساعد أصحاب المساكن المتأخرين عن تقديم طلبات تجديد تصاريحهم والمتعثرين في أوراقهم باستكمال كل الإجراءات من أجل الحصول على تصاريح إسكان الحجاج خلال فترة التمديد.
- بدء موعد استقبال طلبات التصاريح: 1 محرم
- آخر موعد لاستقبال التصاريح: 30 رجب
- آخر مهلة لاستقبال التصاريح المتعثرة: 30 شعبان
- تمديد المهلة لاستقبال التصاريح المتعثرة: 30 شوال
- إجمالي التصاريح: 3835 تصريحا
- الطاقة الاستيعابية لها: 1.621.599
- عدد التصاريح تحت الإجراء: 217 تصريحا
- في المكاتب الهندسية: 127 تصريحا
- في لجنة إسكان الحجاج: 90
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