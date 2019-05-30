ضبط 110 مخالفات صرف مضاد حيوي دون وصفة طبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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ضبطت وزارة الصحة 110 مخالفات صرف مضاد حيوي بدون وصفة طبية، وذلك خلال حملتها الرقابية لمنع صرف المضادات الحيوية بدون وصفة طبية في جميع مناطق المملكة التي بدأت 12 مايو 2019، حيث اعتمدت الحملة على أسلوب المتسوق السري كمهمة رئيسة للحملة للتأكد من التزام جميع الصيادلة بالوصفة الطبية عند صرف الأدوية.
وشملت الحملة زيارة 3853 صيدلية، فيما أحيل المخالفون إلى اللجان المختصة لتطبيق النظام والعقوبة التي تصل إلى السجن وإلغاء ترخيص الممارس، إضافة للغرامة المالية.
وأوضحت الوزارة أنها تعمل على دعم هذه الحملات بشكل دائم؛ بهدف الحفاظ على صحة المرضى وسلامتهم، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات الصحية بالاتصال على الرقم 937.
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