إغلاق 300 منشأة غذائية مخالفة في مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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صادرت أمانة العاصمة المقدسة نهاية الأسبوع الثالث من رمضان نحو 21 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك و455 قطعة تجهيزات غير صالحة للاستخدام داخل المطاعم وباقي المنشآت الغذائية والصحية.

وبين تقرير صادر عن أعمال الحملة الرقابية للإدارة العامة لصحة البيئة والبلديات الفرعية، أن عدد المنشآت التي تم الوقوف والتفتيش عليها بلغت 4612 منشأة، فيما كان عدد المنشآت المستوفية 3000 وكان عدد المخالفة 1612 منشأة، في حين تم إغلاق 300 منشأة منها.

وتكثف الأمانة جهودها حاليا على المنشآت الغذائية والصحية خاصة في المنطقة المركزية حول الحرم المكي الشريف، تزامنا مع أيام العشر الأواخر لشهر رمضان المبارك والتي تشهد كثافة عالية من المعتمرين وزوار بيت الله الحرام.