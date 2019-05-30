هيئة تطوير بوابة الدرعية تنظم ورش عمل عن التجارب العالمية في المتاحف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نظمت هيئة تطوير بوابة الدرعية أخيرا سلسلة من ورش العمل التي أقامتها لمدة ثلاثة أيام عن التجارب العالمية في المتاحف، بهدف استطلاع مقوماتها وطرق الاستفادة من البرامج والخطط الدولية لتنمية الوعي في مجال المتاحف، وسبل الاستفادة من المسارات السياحية والثقافية بتطوير أعمال المتاحف، من خلال تبادل المعرفة التاريخية والتشغيلية، ودمج أحدث الأفكار العالمية تماشيا مع التوجهات الوطنية في إطار رؤية المملكة 2030.

ودعمت الورش استراتيجية تطوير المتحف الوطني بالمملكة، ومناقشة الخبرات الثقافية التي تتفرد بها بالدرعية، حيث زار المنسقون والباحثون المؤسسات والمواقع التراثية المختلفة الموجودة في الدرعية.

وحضر جلسات ورش العمل نحو 50 خبيرا وطنيا وعالميا، بمشاركة من الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد السماري، والمدير العام لمتحف إيجيزيو الإيطالي شاماتا أشعيا، إلى جانب قيادات من هيئة تطوير بوابة الدرعية، وممثلين عن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) والهيئة الملكية لمحافظة العلا، وممثلي مؤسسة «مسك» الخيرية.

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وأدار ورش العمل فريق من قادة صناعة الفنون العالميين، منهم الباحث الإيطالي الشهير كارلو ريزو، أمين متحف العلوم الإيطالية، والفنانة السعودية لولوة الحمود، والمصممة العالمية إيسرا ليمنز، مؤسسة ومديرة وكالة إسرا ليمنز.

وتعد سلسلة ورش العمل جزءا من مشروع تطوير بوابة الدرعية الضخمة للسياحة الثقافية، وضمن جهود هيئة تطوير بوابة الدرعية الرامية لنقل الخبرات السياحية والثقافية العالمية إلى الدرعية، وتحقيق التناغم بين تطلعات الهيئة واستراتيجية المتاحف الوطنية ومؤسسات التراث الثقافي.

وقالت مديرة الثقافة والتراث في هيئة تطوير بوابة الدرعية الدكتورة ديانا سيجانتيني، إن التراث الثقافي في المملكة غني ووفير بفضل الرواية التاريخية التي يحملها للإنسانية تجاه سرد قصص الثقافة والتاريخ السعودي الثري، لتثقيف وإلهام أجيال المستقبل من خلال الفن والتراث والتجارب التفاعلية، ويتجلى ذلك في المباني والمقتنيات التراثية والفنون التي تشغل الباحثين العالميين، مشيرة إلى أن الشفافية والتعاون عنصران حيويان في عمل الهيئة لتطوير تجارب ثقافية لا مثيل لها في عرض تاريخ هذا المعلم المميز، مضيفة «نحن ندرك القيمة في توفير فرص التعاون بين الشركاء والخبراء على الصعيدين المحلي والدولي لتقديم تجربة أصيلة للزائرين في الدرعية».

بدوره قال الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري أنزيريلو «إنها مكان لا مثيل له. ومن دواعي سرورنا أن نرى الاهتمام والحماس من خبراء الفنون والثقافة الدوليين في التراث والتاريخ السعودي بشكل عام والدرعية بشكل خاص، وفي نهاية هذا العام نتطلع إلى الترحيب بإخواننا وأخواتنا من جميع أنحاء المملكة والعالم لخوض تجربة استثنائية في الدرعية واكتشاف تاريخها المجيد، حيث نتيح مجموعة من التجارب الثقافية التي تقدمها المملكة، تماشيا مع جهود رؤية المملكة 2030 لجذب السياح من جميع أنحاء العالم».