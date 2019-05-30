خادم الحرمين: أكبر خدمة أن يأتي الحاج والمعتمر آمنين مطمئنين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة، واس - مكة المكرمة

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن أكبر خدمة أن يأتي الحاج والمعتمر آمنين مطمئنين، مضيفا خلال تدشينه أمس الأول برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان «الأمن من أهم الأشياء من أقصاها إلى أقصاها ولله الحمد، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكر نعمته، والحمد لله على ما نحن فيه، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما أنعم علينا، ونحن جميعا من بلاد الحرمين وكلنا نخدم الحرمين».

وقال وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور محمد بنتن خلال حفل رعاه الملك بهذه المناسبة في قصر الصفا بمكة «في هذه الليلة المباركة وفي هذه الأرض الطاهرة حرصتم يا خادم الحرمين الشريفين على تدشين برنامج خدمة ضيوف الرحمن بجوار بيت الله الحرام فاجتمع لنا شرف الزمان والمكان وشرف تدشين برنامج خدمة ضيوف الرحمن، فاللهم لك الحمد على ما أنعمت به على بلادنا من شرف مسؤولية خدمة الحرمين الشريفين ورعايتهما وخدمة ضيوف الرحمن هذا الشرف، حمله ملوك هذه البلاد على عاتقهم منذ عهد مؤسسها الملك عبدالعزيز - رحمه الله - حتى عهدكم الميمون وهو نهج سار عليه أبناء هذه البلاد بكل فخر واعتزاز، ليتواصل العطاء ويستقر في ذهن الأجيال دور المملكة الذي حملت شرف أدائه».

وأضاف «إنكم وإذ تدشنون هذا اليوم برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد أهم البرامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030 لتترجمون اهتمامكم الجلي والواضح بالإسلام والمسلمين إلى واقع ملموس ورعايتكم الخاصة لهذا البرنامج الفريد لدلالة واضحة على عنايتكم المستمرة بضيوف الرحمن، وذلك يقينا بأن هذا الشرف العظيم يتطلب منا العمل بكل ما أوتينا من قوة لتوفير مزيد من الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن».

وتابع «هذا البرنامج يأتي امتدادا لجهودكم في خدمة ضيوف الرحمن، إذ إنكم دائما تؤكدون بأن بذل الغالي والنفيس في سبيل خدمة ضيوف الرحمن والسهر على راحتهم هو مصدر فخر لبلادنا منذ تأسيسها وهو ما شكل إرثا من الإنجازات المتراكمة والمتتالية في خدمة ضيوف الرحمن، فمن خلال هذا البرنامج الذي يأتي امتدادا وتطويرا لجهود المملكة الجبارة في خدمة ضيوف الرحمن نسعى إلى تيسير وصولهم إلى الحرمين الشريفين وتسهيل كافة مراحل رحلتهم من عقد العزم والنية في بلدانهم وحتى عودتهم سالمين، من خلال تجهيز أحدث المنافذ والمرافق والتقنيات، كما يعمل البرنامج على تقديم كافة الخدمات بالجودة التي تليق بضيوف الرحمن على جميع الأصعدة في شتى المجالات، كما يسعى إلى إثراء تجربة ضيوف الرحمن من خلال تهيئة المواقع الأثرية والثقافية التي تزخر بها بلادنا ليعيش ضيف الرحمن تجربة روحانية ودينية وثقافية عامرة بالإيمان مستمدة من أصالة هذه البلاد وتاريخها العريق».

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بعد ذلك تسلم خادم الحرمين الشريفين وثيقة برنامج خدمة ضيوف الرحمن، فيما تشرف وزير الحج وأعضاء برنامج ضيوف الرحمن بالسلام على خادم الحرمين.

حضر التدشين، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب، وأمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان، ونائب أمير منطقة المدينة المنورة سعود بن خالد، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان، ووزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر.

وثيقة برنامج خدمة ضيوف الرحمن

تشتمل على 130 مبادرة

شاركت في إعدادها 30 جهة حكومية

أبرز أهدافها

إحداث نقلة نوعية جديدة في خدمة ضيوف الرحمن

توفير الخدمات التي تعينهم على أداء المناسك بكل يسر وسهولة

3 أهداف استراتيجية تهدف لتحقيقها:

تيسير استضافة المزيد من المعتمرين وتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين

تقديم خدمات ذات جودة للحاج والمعتمر

إثراء تجربتهم الدينية والثقافية

مبادرات البرنامج تنفذ عبر: