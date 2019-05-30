وزير الداخلية يدشن مبادرة «فرجت»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دشن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، في مكتبه بمكة المكرمة أمس، مبادرة «فرجت» التي تتيح تقديم المساعدة للمحكومين بقضايا مالية وتعجيل السداد عنهم من خلال منصة «أبشر» .

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وشاهد عقب التدشين عرضا مرئيا عن المبادرة التي تهدف إلى إتاحة وتسهيل السداد عن السجناء المحكومين في قضايا مالية بموثوقية وخصوصية عالية، إضافة إلى توحيد الجهود والإمكانات للسداد في منصة رقمية واحدة.

بعد ذلك شهد الأمير عبدالعزيز بن سعود توقيع اتفاقية تبادل البيانات بين المديرية العامة للسجون ووزارة العدل، وتوقيع مذكرة تفاهم ثلاثيـة بين المديرية العامة للسجون ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، وذلك لتنفيذ أعمال مشتركة في مجال الخدمات المقدمة للسجناء.

يذكر أن مبادرة «فرجت» تأتي ضمن المبادرات التي تهدف وزارة الداخلية من خلالها إلى إشراك المجتمع في مد يد العون للموقوفين في قضايا مالية، وإتاحة ذلك عبر منصة «أبشر» الالكترونية.