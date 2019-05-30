مجلس الوزراء يوافق على ضوابط استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في الجهات الحكومية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وافق مجلس الوزراء في جلسته التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر الصفا بمكة المكرمة أمس الأول على ضوابط استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في الجهات الحكومية، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

رمضان والعشر الأواخر

واستهل خادم الحرمين الشريفين حديثه للمجلس بالحمد والشكر لله عز وجل على منه وفضله على جميع المسلمين في مختلف أنحاء العالم بإدراك هذه الأيام الفاضلة العشر الأواخر من رمضان المبارك شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، سائلا الله أن «يتقبل منهم صيامهم وقيامهم، وأن يتقبل من ملايين المعتمرين الذين وفدوا إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة للعمرة والزيارة صالح أعمالهم، وأن يوفقنا المولى عز وجل على مواصلة القيام بما شرفنا الله به من خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وبذل الغالي والنفيس من أجل هذا الشرف العظيم خدمة للإسلام والمسلمين».

قمم مكة الثلاث

ورحب الملك سلمان بإخوانه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقادة الدول العربية والدول الإسلامية وممثليهم وجميع المشاركين في القمم الثلاث في مكة المكرمة يومي 25 و 26 رمضان، داعيا المولى عز وجل أن يكلل جهودهم بالنجاح لما فيه الخير للأمتين العربية والإسلامية.

توحيد الصف والمواقف

وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة أن مجلس الوزراء أعرب عن أطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقادة الدول العربية في القمتين الطارئتين اللتين دعا لعقدهما خادم الحرمين الشريفين في مكة المكرمة بجوار بيت الله الحرام، ولقادة الدول الإسلامية في الدورة العادية الرابعة عشرة، سائلا الله أن تكلل جميع جهودهم بالنجاح والتوصل لكل ما فيه الخير حول مختلف القضايا والتحديات التي تواجه الدول العربية والإسلامية وتوحيد الصف والمواقف بشأنها.

الوسطية والاعتدال

ورحب المجلس بافتتاح المؤتمر الدولي حول «قيم الوسطية والاعتدال في نصوص الكتاب والسنة» وإعلان «وثيقة مكة المكرمة» الذي تنظمه تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين رابطة العالم الإسلامي.

السعودية والتنافسية

وعد مجلس الوزراء تقدم المملكة بين الدول الأكثر تنافسية في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019 IMD، وحصولها على المرتبة 26 متقدمة 13 مرتبة عن العام الماضي، واحتلالها المرتبة 7 من مجموعة دول العشرين متفوقة على اقتصادات متقدمة في العالم، نتيجة لتكامل جهود أكثر من 40 جهة حكومية شاركت في تنفيذ العديد من الإصلاحات لخدمة بيئة الأعمال في المملكة ورفع تنافسيتها بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 . وحث الملك سلمان الوزراء والمسؤولين على بذل مختلف الجهود لتحقيق وتسجيل المزيد من الإنجازات.

انتهاكات الميليشيات الحوثية

وتطرق المجلس إلى جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، وشدد في هذا السياق على دعوة المملكة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول «بند حماية المدنيين في النزاع المسلح» المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته باتخاذ موقف حازم تجاه استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران للمناطق المأهولة بالسكان في المملكة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

العدالة الجنائية

وأعرب المجلس عن تقديره لمصادقة لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الثامنة والعشرين بمقر الأمم المتحدة بجنيف بالإجماع على القرارات التي شاركت المملكة في تقديمها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.

إدانة الأعمال الإرهابية

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وأعرب مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي استهدف سوقا في مدينة الموصل بالعراق، والتفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا مسجدين في مدينتي كابول بأفغانستان وكويتا في باكستان، وقدم العزاء والمواساة لأسر وذوي الضحايا، ولحكومات وشعوب العراق وباكستان وأفغانستان، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مجددا تأكيد المملكة على وقوفها إلى جانب الدول الشقيقة ضد كل صور الإرهاب والتطرف.

قرارات

أولا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للحياة الفطرية في السعودية ووزارة البيئة والتنمية المستدامة في موريتانيا في مجال الحياة الفطرية.

ثانيا: الموافقة على انضمام السعودية إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل التقارير عن الأنشطة الاقتصادية في الدول.

ثالثا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قرر مجلس الوزراء عددا من الترتيبات من بينها:

1 ـ يكون تنفيذ برنامج الوقاية من سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها من خلال تشكيل لجنة دائمة في وزارة البيئة والمياه والزراعة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية ممثلين من عدد من الجهات الحكومية، تتولى اتخاذ ما يلزم لتحقيق أهداف البرنامج.

2 ـ تشكيل لجنة في إمارات المناطق تكون هي الجهة المشرفة، تتولى تنفيذ البرنامج، وإعداد تقرير ربع سنوي عن تنفيذ البرنامج ورفعه إلى اللجنة الدائمة.

رابعا: إعادة تشكيل لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 56 ) وتاريخ 20 / 10 / 1426هـ، برئاسة الدكتور محمد بن ناصر البجاد، وعضوية كل من: الدكتور محمد بن حمد الفهد، والدكتور فهد بن إبراهيم الضويان، والدكتور أحمد بن صالح العبدالوهاب، والدكتور علي بن أحمد الشيخي، والدكتور محمد بن حمد المغيولي.

خامسا: تعديل المادة الرابعة من التنظيم الخاص بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (213) وتاريخ 24 / 6 / 1428هـ، ليشرف على المركز مجلس أمناء برئاسة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وعضوية 12 من ذوي الاختصاص والمهارات العلمية والتميز والخبرة في مجالات البترول والطاقة والبحث العلمي.

سادسا: الموافقة على ضوابط استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في الجهات الحكومية.

ترقيات وتعيينات

عبدالرحمن بن عبدالعزيز العبداللطيف - سفير بوزارة الخارجية

خالد بن عبدالله الشويعر - نائب المحافظ بالمؤسسة العامة للحبوب - المرتبة 15

عبدالله بن محمد البراك - مساعد أمين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء - المرتبة 15

محمد بن عبدالله بن هويمل - مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالأمن العام - المرتبة 14

سعد بن غيثان القرني - وكيل الأمين للخدمات بأمانة منطقة جازان - المرتبة 14

محمد بن زيد بن خثلان - مستشار خدمة مدنية بوزارة الخدمة المدنية - المرتبة 14