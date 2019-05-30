، بالصور .. "العصيمي" يتفقد 66 موقعًا لمشروع إفطار صائم بنجران ،

محمد بن مسعود - الدمام - شملت الجوامع والمساجد التي أعدتها المكاتب التعاونية والجمعيات الخيرية

قام مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي بزيارة تفقدية خلال هذا الشهر شملت بعض مواقع مشروع إفطار صائم في المنطقة لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1440 الواقعة تحت إشراف الفرع والتي بلغ مجموعها 66 موقعًا شملت الجوامع والمساجد المكتظة بالمصلين، وقد شملت تلك المواقع معظم أحياء المنطقة التي يقوم بتنفيذها المكاتب التعاونية والجمعيات الخيرية وفاعلو الخير.

وقد اطلع خلالها على البرامج الدعوية المصرحة المصاحبة للمواقع مشددًا على القائمين عليها، بالتركيز على بيان وجوب التمسك بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وتعليمهم العقيدة الصحيحة، وتبصير الناس في أمور دينهم بالوسطية والاعتدال.

وقد صرّح (العصيمي) أن هذه الترتيبات والتجهيزات والخدمات التي يقوم بها الفرع جاءت تمشيًا مع توجيهات، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وبمتابعة من فرع الوزارة، وشدد على حرص وتوجيه القيادة الرشيدة بالاهتمام بدعوة الجاليات، ضمن رسالتها السامية خدمةً للإسلام والمسلمين، وفي الختام شكر فضيلته جميع الجهات المشاركة وأئمة المساجد العاملين بهذا المشروع المبارك.