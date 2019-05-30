محمد بن مسعود - الدمام - وصل رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيل إلى جدة اليوم؛ وذلك لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستُعقد بمكة المكرمة. وكان في استقبال رئيس جمهورية جيبوتي بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم، وأمين محافظة جدة صالح التركي، وسفير السعودية في جيبوتي رئيس بعثة الشرف عبدالعزيز بن عبدالله المطر، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، والمدير العام لمكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر. رئيس جيبوتي يصل إلى جدة للمشاركة في القمة الإسلامية وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-30 وصل رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيل إلى جدة اليوم؛ وذلك لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستُعقد بمكة المكرمة. وكان في استقبال رئيس جمهورية جيبوتي بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم، وأمين محافظة جدة صالح التركي، وسفير السعودية في جيبوتي رئيس بعثة الشرف عبدالعزيز بن عبدالله المطر، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، والمدير العام لمكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر. Advertisements 30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440 12:19 AM وصل رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيل إلى جدة اليوم؛ وذلك لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستُعقد بمكة المكرمة. وكان في استقبال رئيس جمهورية جيبوتي بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم، وأمين محافظة جدة صالح التركي، وسفير السعودية في جيبوتي رئيس بعثة الشرف عبدالعزيز بن عبدالله المطر، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، والمدير العام لمكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر. ، رئيس جيبوتي يصل إلى جدة للمشاركة في القمة الإسلامية ،

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