، ضيوف الرحمن يؤكدون: القمم الثلاث تهدف إلى تعزيز تضامن الدول العربية والإسلامية ومواجهة التحديات ،

محمد بن مسعود - الدمام - شددوا على أنها ضرورة للخروج بموقف سياسي ثابت لوقف التهديد الإيراني

أكد عددٌ من ضيوف الرحمن أن استضافة المملكة العربية السعودية أعمال القمم الخليجية والعربية والإسلامية، في مكة المكرمة يومي الـ 25 و 26 من رمضان المبارك الحالي، تعكس حرص المملكة على تعاون جميع الدول العربية والإسلامية وتوحيد صفوفهم لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، مشددين على أن هذا النهج الثابت توليه المملكة جل عنايتها وتحرص على توثيق عرى العمل الخليجي والعربي والإسلامي المشترك.

وشدد المعتمر سعيد المنوفي من مصر على أهمية هذه القمم الثلاث لافتًا النظر إلى إدراك قيادة المملكة العربية السعودية للحالة التي تشهدها منطقة الخليج العربي، فضلاً عن التهديد الخطير للسلم والأمن والاستقرار الذي تشهده المنطقة العربية برمتها.

وأوضح المعتمر بشير محمود من السودان أن هذه القمم تهدف إلى تعزيز تضامن الدول العربية والإسلامية إضافة إلى التشاور والتنسيق وتبادل وجهات النظر بين القادة العرب والمسلمين حيال التصعيد الذي تشهده منطقة الخليج العربي أخيرًا، من جراء الاعتداءين اللذين وقعا لناقلات النفط في الخليج العربي قبالة ميناء الفجيرة بدولة الإمارات والاعتداء على مضختي النفط في المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن هذه القمم تأتي لكي تضع الأمتين العربية والإسلامية أمام التزاماتها وواجباتها ومسؤولياتها تجاه التهديدات الإيرانية، والتي لم تراع حق الجار، وأن المملكة العربية السعودية ليست هي المستهدفة فقط، بل الأمة الإسلامية بأكملها نظرًا لما تمثله المملكة من ثقل ديني على مستوى الأمة الإسلامية.

وأشار المعتمر خالد بن حميد بن حسن من عمان إلى أن القمم الثلاث الخليجية والعربية والإسلامية في مكة المكرمة التي دعا لها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - تأتي في ظل ما تشهده منطقتنا من حالة تصعيد واستمرار إيراني في تهديد أمن واستقرار المنطقة.

وعد هذه المرحلة الزمنية من أهم المراحل في تاريخ الأمتين العربية والإسلامية للخروج بموقف سياسي ثابت وصلب لوقف التهديد الإيراني، الذي عبث عبر أذرعته ووكلائه بأمن واستقرار المنطقة وتهديد الملاحة البحرية العالمية.

واعتبر أن هذه القمم الثلاث تشكل نقطة تحول وانطلاقة مباركة في تاريخ العالم العربي والإسلامي، ليتم من خلالها تدشين مرحلة جديدة من العمل الجماعي والإستراتيجي ضمن تعاون وتحالف مشترك يجعل من الدول العربية والإسلامية في وضع أقوى في عالم يموج بالصراعات والتحالفات.

وأكد المعتمر سليم خان من الباكستان، أن هذا التأييد والترحيب الإسلامي بعقد القمم الثلاث يعكس الحاجة الإسلامية إلى توحيد الصف والموقف وبخاصة في ظل ما تشهده المنطقة من حالة تصعيد وتهديدات إيرانية مستمرة.

من جانب آخر ثمّن المعتمر حلمي ساتو من إندونيسيا الجهود المخلصة والمتواصلة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - رعاه الله -، والرامية إلى تعزيز السلام في المنطقة، وتحقيق التضامن الإسلامي، معبرًا عن أمله في أن تخرج هذه القمم الثلاث الخليجية والعربية والإسلامية بالنتائج المرجوة بما يعود على شعوب المنطقة بالأمن والاستقرار".

وأشار المعتمر الحبيب بن مصطفى من الجزائر إلى أن عقد هذه القمم الثلاث في مكة المكرمة وبجوار المسجد الحرام تأتي في إطار الحرص على جمع الكلمة ووحدة الصف العربي والإسلامي التي تسعى المملكة العربية السعودية لجعلها نبراسًا للعلاقات الأخوية مع الدول الشقيقة، سائلاً الله تعالى أن يجمع كلمة العرب والمسلمين على كلمة سواء.

ونوه المعتمر حمد المطيري بأهمية عقد القمم الثلاث لكل مسلم عربي خليجي، مشيرًا إلى ما تمثله المملكة من ثقل عربي وإسلامي وخليجي, مشددًا على أن هذه الدعوة تعكس إدراك قيادة المملكة العربية السعودية لما تعيشه المنطقة العربية والخليجية والإسلامية من تهديد خطير للسلم والأمن الدوليين.



وسأل الله تعالى أن يوفق قيادة المملكة لما فيه الخير والصلاح وأن يدحر أعداء الأمتين العربية والإسلامية.

ولفت المعتمر صالح الحمامي من تونس الانتباه إلى أن استضافة المملكة لهذه القمم في مكة المكرمة وفي وسط ظروف وتحديات كبيرة تواجه الأمتين العربية والإسلامية تعكس الدور المحوري والتاريخي للمملكة العربية السعودية في لم شمل الأمتين العربية والإسلامية، وتوحيد كلمتهم على الحق ودحر العدوان عنها لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم أجمع.

وأشار إلى أن عقد هذه القمم الثلاث بجوار بيت الله العتيق وفي هذه الليالي المباركة من شهر رمضان, تأتي استكمالاً لدور المملكة المهم في المنطقة لما تمثله من عمق إستراتيجي وأهمية كبيرة للأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع، إضافة إلى رمزية المكان والزمان في هذه البقعة المباركة.

وسأل الله عز وجل أن يبارك في جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لما يبذلانه في سبيل الإسلام والمسلمين وجمع كلمتهم.