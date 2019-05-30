، "وقت اللياقة" تختتم بطولة التحدي الرمضانية لكرة السلة ،

محمد بن مسعود - الدمام - استمرت 10 أيام بمشاركة 50 فريقًا.. و"الشعيل" يتوِّج الفائزين

توج أمين عام الاتحاد السعودي لكرة السلة، عبد الإله بن عبد الرحمن الشعيل، الفائزين ببطولة تحدي الرمضانية لكرة السلة في وقت اللياقة، التي نظمتها أندية وقت اللياقة في ثلاث مناطق بالسعودية (الوسطى والشرقية والغربية)، إضافة إلى دبي ورأس الخيمة في الإمارات، واستمرت لمدة عشرة أيام، بمشاركة 50 فريقًا (432 لاعبًا)، وذلك بحضور علي القرني مدير العلاقات العامة في وقت اللياقة، والدكتور محمد سالم مدير عام الإدارة الرياضية وفضول عربي مسؤول الأنشطة الرياضية.

وحقق فريق مركز الشفا في الرياض، المركز الأول، وحل فريق مركز البديعة فتنس ثانيًا، انتهت المباراة بـ46/26.أدار المباراة النهائية الحكم الدولي عبد الله العجلان.

من جهة أخرى، شدد أمين الاتحاد السعودي لكرة السلة، عبد الإله بن شعيل، على أهمية الشراكة الإستراتيجية بين القطاع الخاص، والاتحادات الرياضية، لافتًا إلى أنها تهدف لدعم الرياضة بكل أنواعها في السعودية، وغرس ثقافة المنافسة الشريفة، وأشاد "شعيل" بدور "وقت اللياقة" في تفعيل هذا الجانب، وإقامتها لمثل هذه البطولات التي تعد فرصة لاكتشاف المواهب، وضمها للأندية ومن ثم المنتخبات الوطنية.