محمد بن مسعود - الدمام - استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير مساء اليوم بقصر المؤتمرات بجدة وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي. وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسُبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة.

حضر الاستقبال المستشار بمكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية إيهاب النجار. "الجبير" يستقبل وزيرة الخارجية الإندونيسية ويبحثان جدول أعمال القمة الإسلامية وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-30 استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير مساء اليوم بقصر المؤتمرات بجدة وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي. وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسُبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة.

حضر الاستقبال المستشار بمكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية إيهاب النجار. Advertisements 30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440 12:12 AM استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير مساء اليوم بقصر المؤتمرات بجدة وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي. وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسُبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة.

حضر الاستقبال المستشار بمكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية إيهاب النجار. ، "الجبير" يستقبل وزيرة الخارجية الإندونيسية ويبحثان جدول أعمال القمة الإسلامية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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