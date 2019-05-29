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سعد الحريري يصل جدة للمشاركة في القمتَيْن العربية والإسلامية
متابعات الخليج 365 - واس
وصل سعد الحريري، دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني، إلى جدة مساء اليوم للمشاركة في القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي، اللتين ستُعقدان بمكة المكرمة.
وكان في استقبال رئيس الوزراء اللبناني بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم، وأمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، وسفير السعودية لدى لبنان رئيس بعثة الشرف وليد بخاري، وسفير لبنان لدى السعودية فوزي كبارة، والمدير العام لمكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.
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