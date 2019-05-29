فيديو.. مكة المكرمة على أهبة الاستعداد لاستقبال وفود القمم الثلاث

2019-05-29

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

شهدت مكة المكرمة، والحرم المكي الشريف هطول أمطار رطبت الأجواء قبل يوم من انطلاق القمم الثلاث الخليجية والعربية والإسلامية في مكة المكرمة أطهر بقاع الأرض.

وكانت مكة المكرمة قد تأهبت مبكرًا لاستقبال الوفود إلى مطار الملك عبدالعزيز حتى وصولهم إلى الحرم المكي الشريف وما جاوره إيذانًا بانطلاق هذه القمة المباركة.

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ولم تتوقف حركة رجال الأمن ورجال المرور منذ وصول ضيوف المملكة إلى المطار لاستقبال القادة والملوك والأمراء استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وفي هذا السياق كشف العقيد فواز الحازمي، مدير مرور العاصمة المقدسة، في برنامج من الحرم على قناة “الإخبارية”، عن الخطط المرورية استعدادًا للقمم الثلاث المرتقب أن تنطلق غدًا بمشيئة الله.

وأضاف أنه سيتم البدء المبكر باستقبال المواكب من نهاية الخط السريع، باتجاه الحرم، حيث خصصت الإدارة العامة للمرور طرقًا لسير المواكب.

وأشار إلى أن هذه الطرق هي الدائري الثالث يسارًا من كوبري الحسينية والسير على طريق الأمير سلطان مرورًا بأنفاق الصدق وطريق الملك عبدالعزيز وصولًا إلى القصور الملكية.