بشرى سارة للمواطنين.. سداد 50 % فقط من قيمة فاتورة الكهرباء

2019-05-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت السعودية للكهرباء، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، عن إتاحة المجال أمام مشتركيها لسداد 50% فقط من قيمة الفاتورة، وسداد باقي المبلغ المستحق الشهر التالي، وعدم فصل الخدمة الكهربائية.

وكانت الشركة السعودية للكهرباء قد جددت، دعوتها للمشتركين في يوليو 2018، للاستفادة من خدمة “الفاتورة الثابتة”، التي تهدف إلى تسهيل عملية دفع قيمة الفاتورة الكهربائية من خلال تسديد قيمة تقديرية ثابتة بشكل شهري، ليتمكن المشترك من تخصيص ميزانية محددة للخدمة الكهربائية، تحسبًا لأي ارتفاع في معدل استهلاكه من الكهرباء ببعض الأشهر، خاصة في فصل الصيف، وزيادة كمية الاستهلاك من الطاقة الكهربائية.

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وأكدت “السعودية للكهرباء” آنذاك أن خدمة “الفاتورة الثابتة” تُعد جزءًا من جهودها المستمرة لتقديم أفضل الحلول والخدمات لمشتركيها، لاسيما أن الخدمة تهدف لتخصيص كل مشترك ميزانية ثابتة للفاتورة، بناءً على متوسط كمية الاستهلاك خلال الاثني عشر شهرًا التي تسبق عملية الاشتراك في الخدمة، وأن المشترك سيحصل على فواتير متساوية القيمة طوال العام.

وأوضحت الشركة أن خدمة “الفاتورة الثابتة” مُتاحة لجميع المشتركين بالقطاع السكني والتجاري والزراعي والصناعي، باستثناء المشتركين الحكوميين.

وأشارت إلى أنه تتم قراءة العداد بشكل شهري كالمعتاد، بحيث تصدر الفاتورة موضحًا بها الاستهلاك الفعلي والقيمة المطلوب سدادها، على أن يتم مراجعة قيمة الاستهلاك، واحتساب الفرق بالزيادة أو النقصان في نهاية كل عام.