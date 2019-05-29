2019-05-29

الخارجية الأمريكية: لن ندعم أي دولة تخالف العقوبات على إيران

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الخارجية الأمريكية، أنها لن تدعم أي دولة تخالف العقوبات الأمريكية على إيران أو كوريا الشمالية أو فنزويلا.

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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية: إن إيران تقلص الدعم المالي لميليشياتها في سوريا بسبب الضغوط الأمريكية.

وأكدت أن تركيا ستواجه عواقب في حال مضيها قدمًا في صفقة إس 400 الروسية معه موسكو.