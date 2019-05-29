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الخارجية الأمريكية: لن ندعم أي دولة تخالف العقوبات على إيران
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الخارجية الأمريكية، أنها لن تدعم أي دولة تخالف العقوبات الأمريكية على إيران أو كوريا الشمالية أو فنزويلا.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية: إن إيران تقلص الدعم المالي لميليشياتها في سوريا بسبب الضغوط الأمريكية.
وأكدت أن تركيا ستواجه عواقب في حال مضيها قدمًا في صفقة إس 400 الروسية معه موسكو.
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