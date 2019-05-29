الان تتابع وصول سعد الحريري إلى جدة للمشاركة في قمتي مكة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 11:17 م, 29 مايو 2019 م التعليقات: 0 وصل إلى جدة اليوم، رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية سعد الحريري للمشاركة في القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي اللتان ستعقدان بمكة المكرمة، وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز

نائب أمير مكة بدر بن سلطان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وصول سعد الحريري إلى جدة للمشاركة في قمتي مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.