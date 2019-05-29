الان تتابع “أمانة الرياض”: إتلاف طن كبدة في حملات لإدارة صحة البيئة بحي الشميسي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 10:38 م, 29 مايو 2019 م التعليقات: 0 أغلقت أمانة منطقة الرياض ممثلة بإدارة صحة البيئة وإدارة النظافة وبمشاركة وزارة التجارة والعمل والجهات الأمنية، موقعين لسكن العمالة في حي الشميسي تستخدم لتخزين الكبدة وسط بيئة غير صحية، إضافة إلى إغلاق المحل التابع لها، وتم إتلاف 930 كجم مجهولة المصدر.

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