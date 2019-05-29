الان تتابع البيت الأبيض: تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك بين الإمارات والولايات المتحدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 10:31 م, 29 مايو 2019 م التعليقات: 0 أعلن البيت الأبيض تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية. وقال إن اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات ستزيد من التنسيق العسكري بين البلدين.

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