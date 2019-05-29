شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار مكة تستقبل القادة والزعماء والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة)شهدت العاصمة المقدسة، عشية وصول الوفود المشاركة في القمم الإسلامية والعربية والخليجية إلى مكة المكرمة، أمطارا خفيفة إلى متوسطة ساهمت في تلطيف الأجواء، وانخفاض درجة الحرارة، التي شعر بها قاصدو مكة من الزوار والمعتمرين.
كما شهدت أحياء العزيزية، والمنطقة المركزية، والنسيم، والمعابدة وغيرها من أحياء العاصمة أمطارا متفرقة دفعت المعتمرين للخروج إلى الشوارع والتوجه إلى الحرم المكي الشريف.
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