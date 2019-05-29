فتح طريق بين نيبال والصين بعد 4 أعوام من إغلاقه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - كاتمندو

أعلنت الصين ونيبال أمس إعادة فتح طريق تجاري عبر الحدود بينهما، وذلك بعد أربعة أعوام من إغلاقه بسبب وقوع زلزال في نيبال 2015.

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وقال مساعد رئيس الإدارة المحلية لمنطقة سيندهوبالتشوك الحدودية بيمكانتا شارما «أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين النيبالي ماتريكا ياداف ومسؤولون من الصين إعادة فتح طريق تاتوباني التجاري خلال مراسم رسمية».

وأضاف شارما أن المسؤولين دشنوا أيضا مكتب جمارك تاتوباني في منطقة سيندهوبالتشوك، على بعد 116 كيلومترا شمال شرق كاتمندو.

ويؤدي الطريق الجديد لميناء تشام في الصين، الذي استأنف خدماته لشحن البضائع عقب إغلاقه بسبب وقوع زلزال بقوة 8ر7 درجات على مقياس ريختر في أبريل 2015.