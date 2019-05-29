لا عودة لطائرة بوينج ماكس 737 قريبا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال اتحاد النقل الجوي الدولي أمس إنه من غير المرجح عودة طائرة بوينج ماكس 737 للخدمة خلال الأشهر المقبلة.

وكان عدد من دول العالم علق استخدام الطائرة الأكثر مبيعا لدى شركة بوينج، عقب وقوع حادثين للطائرة في إندونيسيا وإثيوبيا.

وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أن المدير التنفيذي لاتحاد النقل الجوي ألكسندر دي جونياك قال للصحفيين أمس «إنه أمام الطائرة ماكس 737 ما لا يقل عن 10 إلى 12 أسبوعا للعودة للخدمة». وأضاف «نحن نعد لعقد اجتماع بين الجهات المنظمة والشركة المصنعة للطائرة والجهات المشغلة لتقييم الموقف، لكن أمر عودة الطائرة للعمل ليس في أيدينا، إنما في أيدي الجهات المنظمة».