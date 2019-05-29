نفوق آخر قردة فيلم «غوريلا في الضباب»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - جوهانسبيرج

أعلنت منظمة «صندوق ديان فوسي للغوريلا» عن الاعتقاد بنفوق الغوريلا الأخيرة المتبقية على قيد الحياة من مجموعة قردة شاركت في فيلم «غوريلا في الضباب».

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وكانت عالمة القردة العليا الأمريكية ديان فوسي هي التي منحت الغوريلا بوبي شهرة كبيرة.

وأعلنت المنظمة في بيان صحفي أن «صندوق ديان فوسي للغوريلا يعلن بحزن أنه يعتقد أن بوبي، الغوريلا الأخيرة المتبقية على قيد الحياة من المجموعة التي روت قصتها عالمة القردة العليا ديان فوسي وشاركت في فيلم «غوريلا في الضباب»، قد نفقت».

ويقدر عمر بوبي بـ43 عاما، وكانت فوسي قد أشارت إليها في دورياتها العلمية بكلمات «عزيزتي الصغيرة... فاتنة وجذابة»، وتركت الغوريلا خمسة صغار.