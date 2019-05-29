الفيحاء يناقش أوضاعه المالية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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عقد مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة سعود الشلهوب أمس بمقر النادي، اجتماعا مع أعضاء المجلس التنفيذي لهيئة أعضاء الشرف، جرى خلاله مناقشة الوضع المالي ومصروفات وإيرادات النادي، إلى جانب مناقشة وضع الفريق خلال الموسم الماضي، وكذلك مناقشة سير العمل في الجوانب الإدارية والفنية.
وتقرر تشكيل لجنة تضم رئيس مجلس الإدارة سعود الشلهوب وعضوي الشرف والمجلس التنفيذي حمد الجعوان وخالد الثميري، لتحدد وضع مجلس الإدارة خلال الفترة المقبلة، على أن تقدم تقريرها للمجلس خلال الأيام القليلة المقبلة.
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