البركة والزبيدي والخبراني مطلوبون في الأهلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل رصدت إدارة نادي الأهلي عددا من اللاعبين المحليين للتعاقد معهم خلال الفترة المقبلة، وذلك لسد النواقص التي بدت واضحة خلال مشوار الفريق الأول لكرة القدم. وتقدم قائمة اللاعبين المحليين الذين ينوي الفريق خطب ودهم، قائد فريق الحزم خالد البركة، ولاعب الطرف الأيسر بفريق التعاون إبراهيم الزبيدي، وقلب دفاع القادسية الهابط إلى دوري الدرجة الأولى محمد الخبراني.

وتأمل الإدارة الأهلاوية في التعاقد مع البركة أو الزبيدي أو كليهما، وذلك لسد خانة الظهير الأيسر التي عانى منها الفريق كثيرا خلال الموسم الماضي، خاصة بعد تأكد رحيل المحترف المصري محمد عبدالشافي وانتهاء عقد حسين عبدالغني، الذي لم تتضح الرؤية حول استمراره من عدمه.